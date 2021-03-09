Rasim Öztekin iki ay önce abisini kaybetmişti

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin pazar günü öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüş ve yoğun bakıma alınmıştı. Doktorlar “Durumu ciddi, hayati tehlikesi var” açıklamasını yapmıştı.

Dün akşam saatlerinde usta oyuncudan acı haber geldi. 62 yaşında hayata veda eden Rasim Öztekin için bugün öğle vakti Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

‘ARTIK ABİMSİZİM”

Rasim Öztekin’in 2020’nin son günlerinde büyük bir acıyla sarsıldığı ortaya çıktı. Abisi Zeki Bülent Öztekin’i kaybeden usta oyuncu acı haberi sosyal medyadan şu sözlerle duyurmuştu:

“Sevgili Abimi sonsuza uğurladık. Artık abimsizim…Nurlar içinde yatsın.”

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