Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi

62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin bugün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaştı.

Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü.

Özel bir hastanede tedavi altına alınan Öztekin’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

“BİR SÜRE KONTROL ALTINDA TUTULACAK”

Yapımcı Birol Güven yaptığı açıklamada şunları belirtti:

* Değerli sanatçımız Rasim Öztekin bugün öğle saatlerinde evinde kalbiyle ilgili bir sıkıntı yaşadı.

* Hemen Beykoz Devlet Hastanesi Acil bölümüne kaldırıldı. Orada yapılan ilk müdahaleden sonra Siyami Ersek Hastanesi’ne getirildi.

* Şu an durumu iyi ama bir süre burada kontrol altında tutulacak.

* İnşallah kısa zamanda eskisinden daha sağlıklı olarak aramızda olacak. DHA