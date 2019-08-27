Rasim Öztekin üç yıl sonra… 80’ler setinden paylaştı

Kadrosunda çok sayıda ünlü ismi barındıran dizi, yayınlandığı dönemin ilgi gören yapımlarından olmuştu. Aralarında Rasim Öztekin, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, Necmi Yapıcı ve İlker Ayrık gibi isimlerin de olduğu dizi bundan üç yıl önce final yapmıştı. Sevenlerinin sürekli bahsettiği ve final yapmasına rağmen konuşulmaya devam eden yapımın bundan birkaç ay önce yeniden ekranlara döneceği yazılıp çizilmişti. Sonunda dizinin sevenlerine mutlu haber geldi ve 80’ler dizisinin yeniden başlayacağı duyuruldu. Dizide yeniden izleme fırsatı bulacağımız Rasim Öztekin, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu ve dizinin ilk provasından bir kare paylaştı.