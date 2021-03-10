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Ustaya veda… Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlanıyor

Kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı İstanbul Siyami Ersek Hastanesi'nde hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor. Öztekin törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Güncellenme: 13:34, 10/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Ustaya veda… Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlanıyor

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, ‘Seksenler’in ‘Fehmi Baba’sı Rasim Öztekin pazar günü öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüş ve yoğun bakıma alınmıştı. Doktorlar “Durumu ciddi, hayati tehlikesi var” açıklamasını yapmıştı.

Önceki akşam saatlerinde usta oyuncudan acı haber geldi. 62 yaşında hayata veda eden Rasim Öztekin bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Öztekin’in Türk bayrağına sarılı ve üzerine Galatasaray bayrağı da konulan tabutu, önce mezun olduğu Galatasaray Lisesi’ne getirildi. Buradaki törenin ardından cenaze, Öztekin’in profesyonel tiyatro hayatına başladığı Ses Tiyatrosu önünde cenaze aracından indirildi.

Tören mangası usta oyuncunun tabutuna omuz vererek, tiyatro sahnesine getirdi. Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi, usta oyuncu için son görevlerini  yapmak üzere tiyatro salonuna geldi.

Oldukça üzgün olduğu görülen kızı Pelin Öztekin, gözyaşlarını tutamadı.

Öztekin’in cenaze namazı buradaki törenin ardından, saat 15.00’te Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak. Öztekin’in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:13:18,