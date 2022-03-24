Rasim Öztekin’in adı yaşadığı sokağa verildi

Geçen yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in adı Ayvalık Cunda'da bir sokağa verildi.

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Rasim Öztekin’in eşi Esra Öztekin, çok gurur duyduğunu söyleyerek sokağın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Öztekin “Hem çok mutlu oldum hem de çok duygulandım. Sevdiğim adamın ismi Ayvalık Cunda’ya ilk gittiğinde yıllarca yaşadığı sokağa verildi. Artık, onun ismi Cunda’da Rasim Öztekin Sokağı’nda yaşayacak. Bu güzel düşünce ve girişimleri için Cunda Adası ve Ayvalık sakinlerine ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür ederim” dedi.

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