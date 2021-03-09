Rasim Öztekin’in cenaze töreni detayları belli oldu

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, ‘Seksenler'in ‘Fehmi Baba'sı Rasim Öztekin pazar günü öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüş ve yoğun bakıma alınmıştı. Doktorlar “Durumu ciddi, hayati tehlikesi var” açıklamasını yapmıştı.

Dün akşam saatlerinde usta oyuncudan acı haber geldi. Rasim Öztekin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI BELLİ OLDU

Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin, babasının cenaze töreninin detaylarını açıkladı.

Pelin Öztekin, “Canım babam, ustam, Rasim Öztekin’in cenazesi, 10 Mart Çarşamba günü, saat 15:00’da Zincirlikuyu Mezarlığı Camii’nde kılınacak namaza müteakip, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecektir” dedi.