Rasim Öztekin’in cenaze töreni hakkında açıklama

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, ‘Seksenler’in ‘Fehmi Baba’sı Rasim Öztekin pazar günü öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüş ve yoğun bakıma alınmıştı. Doktorlar “Durumu ciddi, hayati tehlikesi var” açıklamasını yapmıştı.

Dün akşam saatlerinde usta oyuncudan acı haber geldi. Rasim Öztekin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapımcı Birol Güven, ‘Seksenler’ dizisinde uzun süredir birlikte çalıştığı Rasim Öztekin’in cenaze töreninin detaylarının henüz belli olmadığını açıkladı.

“RASİM ÖZTEKİN’İN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA…”

Birol Güven, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Belli olan tek şey, törenin Rasim Bey’in isteği doğrultusunda sınırlı katılımla ve pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleşecek olmasıdır. Ailesi bu konuda çok hassas. Netleşen bilgiyi paylaşacağım” dedi.

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