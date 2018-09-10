Raşit Bağzıbağlı kimdir? Raşit Bağzıbağlı ekranlara yeni proje ile dönüyor

Gardırop Savaşları ile tanınan Raşit Bağzıbağlı ekranlara dönüyor. Bugün başlayacak olan Yeni Bir Ben'in jüri koltuğunda oturacak. Peki Raşit Bağzıbağlı kimdir? İşte merak edilenleri...

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Raşit Bağzıbağlı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Moda sektörünün önce gelen isimlerinden biri olan Raşit Bağzıbağlı, 1985 yılında Londra’da dünyaya geldi. Raşit BağzıbağlıTasarımcı olmaya karar verdiğinde 12 yaşındaydı. Londra'da aldığı eğitimin ardından ilk koleksiyonunu 21 yaşında hazırlayan Raşit Bağzıbağlı , 2007 yılında Couture tasarımcısı olarak kariyerine başladı.

Türkiye'de 2010 yılında yılın en iyi genç tasarımcısı ödulu almasının ardından, aynı yıl New York’ta düzenlenen Face Of Fashion yarışmasında, en iyi umut veren genç tasarımcı ödülünü aldı. 2013 yılında memleketi KKTC'nin Polis üniformalarını tasarlayıp kurumsal kimlik logolarını ve amblemlerini hazırladı.

MİSS TURKEY KOSTÜMLERİNİ HAZIRLADI

Elidor Miss Turkey 2014 ve 2015'te finalistlerin kostümlerini hazırladı. 2014'de FTV Ödüllerinde YILIN MODA TASARIMCISI ödülünü aldı. 2015 yılından itibaren İstanbul moda haftasında koleksiyonlarını sergiliyor.

Raşit Bağzıbağlı, 2016 yılında Fox TV'de yayınlanan Gardırop Savaşları isimli moda programında jüri koltuğuna oturdu. 2 sezon süren programda 220 bölum boyunca izleyenlere moda tüyoları verdi. Hazır giyim markası RASHID ve Couture’un yanına 2017 yılında gelinlik koleksiyonu da ekledi.

Türkiye’den Tuba Büyüküstün, Tulin Sahin, Demet Kutluay, Berguzar Korel, Fahriye Evcen, Dilan Deniz, Amine Gulse gibi ünlülerle çalışan tasarımcı, Dünya starlarından Paris Hilton, Yolanthe Cabau, Petra Nemcova ve Victoria Secret modeli Doutzen Kroes’u giydirdi. Raşit Bağzıbağlı, 2018 yılında kariyerinin 10. Yılını kutlayan tasarımcı, kariyerine sürprizlerle devam ediyor.