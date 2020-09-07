Raşit Bağzıbağlı kimdir? Raşit Bağzıbağlı kaç yaşında, nereli?

Moda sektöründe uzun süredir yer alan ve Tv'de 'En Şık Benim' yarışmasıyla ekranlarda yer alacak Raşit Bağzıbağlı, 1985 yılında Londra'da dünyaya geldi. 2007 yılında Couture tasarımcısı olarak kariyerine başlayan Raşit Bağzıbağlı, 2013 yılında KKTC'nin Polis üniformalarını tasarlamıştır.

RAŞİT BAĞZIBAĞLI KİMDİR?

Raşit Bağzıbağlı, Tasarımcı olmaya karar verdiğinde 12 yaşındaydı. Kariyerine couture tasarımcısı olarak başladı. İlk koleksiyonunu 2007 yılında, 21 yaşında sundu. 2010 yılında Türkiye'de Yılın En İyi Genç Tasarımcısı seçildi; New York'ta düzenlenen Face Of Fashion yarışmasında, En İyi Umut Veren Genç Tasarımcı ödülünü aldı. 2013 yılında KKTC'nin polis üniformaları ile 30 yıl teşkilatta kullanılacak amblemleri tasarladı.

Elidor Miss Turkey 2014 ve 2015'de finalistlerin kostümlerine imza attı. 2014 ve 2017'de FTV Ödülleri'nde Yılın Moda Tasarımcısı seçildi. 220 bölüm televizyonda Gardırop Savaşları isimli moda programında jüri koltuğunda oturdu.

2015'ten bu yana koleksiyonlarını İstanbul Moda Haftası'nda sergiliyor. Hazır giyim markası RASHID ve Couture markasının yanına 2017'de gelinlik koleksiyonu ekledi. Son olarak ise Tv8’deki “En Şık Benim” programıyla ekranlarda yer alıyor.