Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Reçber ailesinin mutlu günü
Reçber ailesinin mutlu günü
Işıl ve Rüştü Reçber ailesinin kızları Tuana geride bıraktığımız gün lise mezuniyeti yaşadı.
Magazin 28 Haziran 2018 - 07:48

Ailecek bu mutlu günün heyecanını yaşayan Reçber ailesi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu özel günü ölümsüzleştirdi. Işıl Reçber’in liseyi bitiren kızı Tuana için yazdıklarıysa son derece dikkat çekiciydi. İşte Işıl Hanım’ın kızı için yazdığı o satırlar:

isil-recber

“Biricik kızım Tuanam… Tatlı, zarif, naif, melek kalpli, olgun mu olgun, özeldin her daim, kızım olduğun için değil gerçekten prenses olarak gelmişsin dünyaya. Bizi birlikte büyüdüğümüz süreçte hep gururlandırdın hep mutlu ettin. Hayat da seni mutlu etsin minik annem yolun bahtın açık ömrün uzun olsun bebeğim. Seni çok seviyoruz”

İLGİLİ HABERIşıl Reçber Hira ile pişti oldu
Son güncelleme: 07:49 - 28.06.2018
Etiketler