Reçber ailesinin mutlu günü

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Ailecek bu mutlu günün heyecanını yaşayan Reçber ailesi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu özel günü ölümsüzleştirdi. Işıl Reçber’in liseyi bitiren kızı Tuana için yazdıklarıysa son derece dikkat çekiciydi. İşte Işıl Hanım’ın kızı için yazdığı o satırlar:

“Biricik kızım Tuanam… Tatlı, zarif, naif, melek kalpli, olgun mu olgun, özeldin her daim, kızım olduğun için değil gerçekten prenses olarak gelmişsin dünyaya. Bizi birlikte büyüdüğümüz süreçte hep gururlandırdın hep mutlu ettin. Hayat da seni mutlu etsin minik annem yolun bahtın açık ömrün uzun olsun bebeğim. Seni çok seviyoruz”