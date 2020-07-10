Recep İvedik 2 filmi nerede çekilmiştir? Recep İvedik 2 konusu ve oyuncuları…

Türk sinemasının en çok izlenen seri filmlerinden biri olan Recep İvedik, ikinci filmi bu akşam ekranlarda olacak. İkinci filmde Recep İvedik, hayattaki en sevdiği kişi olan babaannesinin isteğini yerine getirmeye çalışıyor. İşte Recep İvedik 2 filmi ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

Türk sinemasının son dönemlerde en çok tartışılan filmlerinden biri olan Recep İvedik, ikinci filmi ile televizyon izleyicileriyle buluşacak. Recep İvedik severler, filmle ilgili bilgi almak istiyor. İşte Recep İvedik 2 konusu ve oyuncuları…

RECEP İVEDİK 2 KONUSU

Recep’in tek yakını, kıllı, yaşlı ve zamanını PlayStation oynayarak geçiren babaannesidir. Babaannesi Recep’in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babaannesinin istekleri için harıl harıl kendisine iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan’ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan işyerinde çeşitli maceralar yaşarken, bir yandan da işi öğrenecektir.

RECEP İVEDİK NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik film serisi birçok farklı mekanda çekimlerini yapmıştır. İlk filmin çekimleri Recep'in yaşadığı mahalle olan Güngören ve Antalya Manavgat'ta Titreyengöl mevkiinde bulunan bir otelde gerçekleştirilmiştir.

Recep İvedik 2 ve 3 filmlerinin çekimleri için İstanbul'da çeşitli mekanlar kullanılmıştır. Recep İvedik 4 filminin çekimlerinin bir bölümü Bağcılar'da İnönü Mahallesi'nde, diğer kısmı ise Maldivler'de yer alan Robinson ve Fun adalarında gerçekleştirilmiştir. Serinin son filminin çekimleri ise İstanbul, Antalya ve Üsküp'te tamamlanmıştır. Filmin Antalya çekimleri Belek beldesindeki beş yıldızlı bir otelde yapılmıştır.

RECEP İVEDİK OYUNCULARI

Şahan Gökbakar Recep İvedik

Gülşen Özbakan Pakize İvedik

Efe Babacan Hakan İvedik

Çağrı Büyüksayar Ali Kerem

Asiye Dinçsoy Yakuza

Zeynep Çamcı Zeynep

Aysan Sümercan Yoga Hocası

Füsun Öztoprak

Müjde Uzman

Gülşah Şahin

Esin Gündoğdu

Oya Salman

Yıldıray Yıldızoğlu

Meltem İpekçi