Recep İvedik 3 konusu ve oyuncuları: Recep İvedik 3 nerede çekildi?

Recep İvedik 3 televizyonlarda yayınlandığı dönemlerde merak ediliyor. Recep İvedik 3 filminde kimler oynuyor ve konusu ne? İşte türü komedi olarak belirtilen Recep İvedik 3 filmi hakkında merak edilenler...

Recep İvedik serisi yıllardır hayatımızda, seveniyle, sevmeyeniyle çok konuşanlan filmlerden olan Recep İvedik, televizyonlarda yayınlandığı dönemlerde merak ediliyor. Recep İvedik 3 İstanbul’un farklı noktalarında çekilmiştir. Recep İvedik 3’ün konusu ne, hangi oyuncular oynuyor? İşte merak edilenler…

RECEP İVEDİK 3 KONUSU

Babaannesinin ölümünden sonra Recep İvedik kendini kötü hissetmekte ve son derece komik depresyon belirtileri göstermektedir. Her gece gördüğü bir kabus da sinirlerini iyice bozmuştur. Bu kabustan kurtulmaya çalışan Recep, mahallenin ev kadınlarından, en yakın dostu bakkal Salih’ten psikologlardan ve hatta cinci hocalardan medet umar ancak hiç birisi içindeki sıkıntıya çare bulamaz. Recep'in hayatına bir anda uzaktan akrabası olan Zeynep girer. Zeynep, İstanbul’da üniversiteye gitmekte ancak kalacak yer sıkıntısı çekmektedir ve bir süre Recep’in evinde yaşayacaktır.

Recep ve Zeynep ilk başlarda pekiyi anlaşamasalar da günler geçtikçe birbirlerine ısınırlar ve Zeynep de Recep’in iç sıkıntısını geçirmek için ona yardımcı olmaya, hayatına renk katmaya çalışır. İkisi beraber Recep’in bugüne kadar yaşamında hiç yer vermediği spor ve sosyal aktivitiler yapmaya başlarlar. Ancak bunların hiçbiri Recep’in derdine çare olamaz. Ta ki Zeynep hayatında hiç yaşamadığı bir şey yapıncaya kadar.

RECEP İVEDİK 3 OYUNCULARI

Şahan Gökbakar,

Zeynep Çamcı,

Oktay Dener,

Turgut Tunçalp