Recep İvedik 4 konusu ve oyuncuları: Recep İvedik 4 nerede çekildi?

Mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapan Recep İvedik, küçüklüğünden beri futbol oynadığı mahallesinin tek bol alanı olan arsayı kullanmaktadırlar. Bu arsanın müteahhite satıldığını öğrenen Recep İvedik, arsayı kaybetmememik için kendisi satın almak ister. Arsa parasını toparlayamayınca çareyi Maldivler’de yapılan ödüllü yarışmaya katılmakta bulur. İşte Recep İvedik hakkında merak edilenler…
RECEP İVEDİK 4 NEREDE ÇEKİLDİ?
Recep İvedik 4 filmi Maldivler’de çekildi. Film aslında önce Kilyos’ta çekilecekti. Daha sonra aldıkları kararla Maldivler’de çekildi. Recep İvedik 4 filmi için Maldivler’de yer alan Robinson ve Fun adlı iki adada 20 gün boyunca çalışma yapıldı.
Şahan Gökbakar Recep İvedik
Ali İhsan Varol Ali İhsan Varol
İrfan Kangı İrfan Bey (Issız ada sunucusu)
Cem Korkmaz Halil İbrahim
Barış Bulut Taylan
Ece İncebay Aslıhan
Ekrem Aral Tuna Arif
Aziz Karakaya Apaçi Serkan
Berna Üçkaleler Simge
Serkan Sağdıç Burak
Caner Tanrıverdi Cenk
Gülşah Yanaş Gaye
Halil İbrahim Yılmaz Necati