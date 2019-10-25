Recep İvedik 4 nerede çekildi? Recep İvedik 4 oyuncuları…

Recep İvedik 4 bu akşam televizyonda seyircilerin karşısına çıkacak. Birbirinden komik maceraları ile seyirci karşısına çıkan Recep İvedik bu kez çocukların top sahasını kurtarmak için Survivor’a katılıyor. Ada yaşantısı ile izleyenleri kahkahaya boğan Recep İvedik 4 nerede çekildi? Recep İvedik oyuncuları kimler?
RECEP İVEDİK 4 NEREDE ÇEKİLDİ?
Recep İvedik 4 filmi Maldivler'de çekildi. Film aslında önce Kilyos'ta çekilecekti. Daha sonra aldıkları kararla Maldivler'de çekildi. Recep İvedik 4 filmi için Maldivler'de yer alan Robinson ve Fun adlı iki adada 20 gün boyunca çalışma yapıldı.
RECEP İVEDİK 4 OYUNCULARI
Şahan Gökbakar Recep İvedik
Ali İhsan Varol Ali İhsan Varol
İrfan Kangı İrfan Bey (Issız ada sunucusu)
Cem Korkmaz Halil İbrahim
Barış Bulut Taylan
Ece İncebay Aslıhan
Ekrem Aral Tuna Arif
Aziz Karakaya Apaçi Serkan
Berna Üçkaleler Simge
Serkan Sağdıç Burak
Caner Tanrıverdi Cenk
Gülşah Yanaş Gaye
Halil İbrahim Yılmaz Necati