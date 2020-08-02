Recep İvedik 5 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 5 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 5 konusu ne, oyuncuları kimler?

Recep İvedik serisinin 5. filmi bu akşam televizyon ekranında olacak. 2017 yılında vizyona giren Recep İvedik 5 filmi üç farklı şehirde çekildi. Peki Recep İvedik 5 oyuncuları kimler, konusu ne, nerede çekildi?
RECEP İVEDİK 5'İN KONUSU NE?
Recep İvedik'in mahalleden tanıdığı şoför İsmet ölür. İvedik, taziyeye gittiğinde İsmet'in son görevini üstlenmeye karar verir. Millî sporculardan oluşan ekibi Üsküp'e götürür. Ancak sporcular rahatsızlanınca ülkesi adına yarışmak durumunda kalır.
OYUNCULARI
Recep İvedik 5 filminin başrollerinde Şahan Gökbakar, Orkan Varan, Deniz Ceylan, Hüseyin Baycur, Murat Bölücek, Zeynep Demirtaş, Kübra Yıldız, Ümit Özkurt, Murat Yılancı, Sahabettin Karabulut, ve İbrahim Emin Ege yer alıyor.
RECEP İVEDİK 5 NEREDE ÇEKİLDİ?
İstanbul, Antalya ve Üsküp'te çekilen filmin yapımcılığını Çamaşırhane Film yapmaktadır.