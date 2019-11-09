Recep İvedik 6 konusu ve oyuncuları… Recep İvedik 6 vizyona girdi

Şahan Gökbakar'ın uzun yıllardır canlandırdığı Recep İvedik karakterinin 6. filmi vizyona girdi. Recep İvedik 6'yı izlemek isteyenler, türü komedi olarak belirtilen Recep İvedik 6'nın konusunu ve oyuncularını merak ediyor. İşte Recep İvedik 6'nın konusu ve oyuncu kadrosu...

Recep İvedik, Şahan Gökbakar’la özdeşleşmiş bir karakter. Recep İvedik serisinin 6. filmi geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…

RECEP İVEDİK 6 KONUSU

Recep İvedik 6, Konya’ya giderken kendisini Kenya’da bulan Recep İvedik’in maceralarını konu ediyor. Recep İvedik’in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağırılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah’ı da yanına alarak Konya’ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya’da bulur. Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya’ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye’ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep’in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

RECEP İVEDİK 6 OYUNCULARI

Şahan Gökbakar

Rolü : Recep Ivedik

Nurullah Çelebi

Rolü : Nurullah

Somer Karvan

Rolü : Tur Rehberi

Furkan Bayraktar

Rolü : Fazil