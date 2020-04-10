Recep İvedik 6 Netflix’te izlenebilir mi? İşte Recep İvedik 6 Netflix yayın tarihi…

Türkiye’nin gişede en çok izlenen film serilerinden olan Recep İvedik, son filmi Recep İvedik 6 ile Netflix’te yayına giriyor. Önemli gişe başarılı bulunan Recep İvedik 6, Netflix platformu üzerinden izlenebilecek. Peki Recep İvedik 6 ne zaman Netflix’de yayınlanacak? İşte cevabı…

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yarattığı Recep İvedik karakteri ile milyonlara hitap etmeyi başardı. Kardeşi Togan Gökbakar’ın yönetmenliğini yaptığı ve Şahan Gökbakar'ın başrölünde oynadığı Recep İvedik serisinin son filmi Recep İvedik 6, gişede büyük başarılara sahne olmuştu. Online olarak dizi ve film izleme platformu olan Netflix, Nisan ayı gösterim kuşağına Recep İvedik 6'yı da dahil etmişti. Peki Recep İvedik 6, Netflix'de ne zaman izlenebilecek? Recep İvedik 6'nın konusu ne? Tüm bilgiler haberimizde…

RECEP İVEDİK 6 KONUSU NEDİR?

Recep İvedik 6, Konya’ya giderken kendisini Kenya’da bulan Recep İvedik’in maceralarını konu ediyor. Recep İvedik’in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağırılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah’ı da yanına alarak Konya’ya doğru yola koyulur.

Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya’da bulur. Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya’ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye’ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep’in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

RECEP İVEDİK 6 NETFLİX'TE İZLENEBİLİR Mİ?

Sevilen seri Recep İvedik'in son filmi bugün (10 Nisan 2020) Netflix'te izlenebilir duruma gelecek. Recep İvedik 6'nın akşam saatlerinde yayınlanacağı öngörülüyor.

RECEP İVEDİK 6 NETFLİX’TE NASIL İZLENİR?

Recep İvedik 6’nın Netflix’te izlenebilmesi için Netflix uygulamasına üye olunması gerekiyor. İlk bir ay ücretsiz deneyim sunan Netflix’te birçok üyelik seçeneği sunuluyor. Hesap oluşturmak için e-posta adresi ile giriş yapılıyor.