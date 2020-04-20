Recep İvedik konusu ne? Recep İvedik nerede çekildi, oyuncuları kim?

Recep İvedik konusu ne? Recep İvedik nerede çekildi, oyuncuları kim?

Recep İvedik serisinin ilk filmi bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Türk sinemasın hasılat rekorları kıran Recep İvedik filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Recep İvedik konusu ne? Recep İvedik nerede çekildi? Recep İvedik sinemada kaç para hasılat elde etti? İşte cevaplar…

Altı filmi bulunan Recep İvedik serinin ilk filmi bu akşam ekranlarda olacak. Yolda bulduğu cüzdanı sahibine vermek isteyen Recep İvedik'in başına gelmeyen kalmaz… Peki Recep İvedik konusu ne? Recep İvedik filmi nerede çekildi? İşte ayrıtılar…

RECEP İVEDİK NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik film serisi birçok farklı mekanda çekimlerini yapmıştır. İlk filmin çekimleri Recep'in yaşadığı mahalle olan Güngören ve Nashira Resort&Spa'da gerçekleştirilmiştir. Otel Antalya Manavgat'ta Titreyengöl mevkiinde bulunuyor.

RECEP İVEDİK 1 KONUSU

Filmde adamın biri yolda cüzdanını düşürür, başka bir adam tam cüzdanı kapıp kaçacakken Recep İvedik onunla mücadeleye girer. Sonunda, sahibine teslim etmek üzere, evsiz adamın elinden cüzdanı almayı başaran Recep İvedik kafasını çevirdiği anda cüzdan sahibinin çoktan gittiğini fark eder. Akşam evinde televizyon seyreden Recep İvedik, cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince arabasına atlar ve güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep İvedik en sonunda Antalya’ya varmayı başarır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey’e teslim eder. Tam otelden ayrılacakken çocukluk aşkı Sibel’in bir tur otobüsünden indiğini fark eder. Artık Recep İvedik’in tek bir amacı vardır; kendisini tanımayan, hatta hatırlamayan Sibel’e kendini beğendirmek.

RECEP İVEDİK OYUNCULARI

Yönetmenliğini Togan Gökbakar üstlenirken, Şahan Gökbakar, Hakan Bilgin, Fatma Topbaş, Tuluğ Çizgen, Nedim Doğan, Hakan Aydın, İsmail Hakkı ve Volkan Cal gibi isimler filmde rol aldı.

RECEP İVEDİK KAÇ PARA HASILAT ELDE ETTİ?

Recep İvedik 1 sinemada 32 hafta boyunca toplam 4 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Recep İvedik'in yaptığı hasılat ise 30 milyon TL'nin üstünde.