Reese Witherspoon danışmanını neden kovduğunu itiraf etti

ABD’li oyuncu Reese Witherspoon, Los Angeles Times’a geçmişte kendisini 30’lu yaşlarındaki kadın oyuncuların iyi fırsatlar bulamadığı konusunda uyaran danışmanını kovduğunu itiraf etti.

44 yaşındaki ünlü oyuncu, “Asla unutmam, ‘para biriktirmeye başlamalısın’ diyen bir finansal danışmanım vardı. 37 yaşındaydım. ‘Hemen şimdi para biriktirmeye başlamalısın ünkü 40’lu yaşlarında daha az para kazanacaksın. Pek bir kariyerin de olmayacak’ dedi. Beni paniğe sokmuştu. Onu hemen kovdum” dedi.

“NİYETİ ÖZÜR DİLEMEK DEĞİLDİ”

Witherspoon, danıışmanının bunları söylerken özür dilediğini ancak asıl amacı özür dilemek olmadığını vurgulayarak, “Hissetiklerimi asla unutmayacağım” şeklinde konuştu.

14 yaşından beri Hollywood’da yer alan başarılı oyuncu sadece son bir yıl içinde, Big Little Lies, The Morning Show ve Little Fires Everywhere gibi ödüllü dizilere imza atarken, neredeyse 20 yıl sonra Bu Nasıl Sarışın’a (Legally Blonde) bir devam filmi de çekmeye karar verdi.