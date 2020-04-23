Reese Witherspoon, doğum sonrası depresyonunu anlattı

Başarılı oyuncu Reese Witherspoon, doğum sonrası yaşadığı 'postpartum depresyonu' hakkında konuştu. Üç çocuk annesi Witherspoon, her bebeğinin doğumundan sonra farklı bir deneyim yaşadığını söyledi.

En son Little Fires Everywhere dizisinde rol alan ABD’li oyuncu Reese Witherspoon, üç çocuğunun da doğumunun ardından farklı bir deneyim yaşadığını belirtti.

Witherspoon, 16 yaşından beri terapiye gittiğini ve hayatı boyunca anksiyete ve depresyon gibi sorunlarla uğraştığını söylerken, doğumun ve anne olmanın mental sağlığı için en büyük stres faktörü olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu, doğum sonrası yaşadıklarını Jameela Jamil’in I Weigh adlı programında, “Bir bebeğimde hafif bir doğum sonrası depresyon yaşadım. Diğer bebeğimde ise daha ağır bir postpartum geçirdim ve çok ağır ilaçlar kullandım. Çünkü düzgün düşünemiyordum. Başka bir bebeğimde ise hiçbir sorun yaşamadım” cümleleriyle anlattı.

“HAYATIMDA HİÇ OLMADIĞIM KADAR DEPRESİF HİSSETTİM”

İlk bebeğini 23 yaşında kucağına aldığını söyleyen Witherspoon, “Kimse bana bir bebeği sütten ayırdığınızda hormonların tuvalete gittiğini söylemedi. Hayatımda hiç olmadığım kadar depresif hissettim. Bu çok ürkütücüydü ve tamamen kontrolüm dışındaydı. Doğru yardımı ve rehberliği almadım” dedi.

“HORMONAL DEĞİŞİMLER YETERİ KADAR CİDDİYE ALINMIYOR”

Doğum sonrası depresyonun tamamiyle gerçek olduğunu kendi deneyimlerinden bildiğini söyleyen ünlü oyuncu, “Bence hormonlar konusunda yeteri kadar çalışma yok ve hormonlar anlaşılmıyor. Emzirmeyi bıraktıktan sonra hormonların yaşadığı roller coaster gibi iniş çıkışları anlamıyoruz. Sürekli doktorlarıma daha fazla cevap almak için ulaşmaya çalışmıştım. Kadınların vücuduna neler olduğu konusunda yeteri kadar araştırma yok ve hormonal değişimler yeteri kadar ciddiye alınmıyor” dedi.

POSTPARTUM DEPRESYONU NEDİR?

Postoartum, diğer adıyla doğum sonrası depresyon doğumdan sonra bir kadında gerçekleşen fiziksel, duygusal ve davranışsal değişimlerin karmaşık bir halidir. Postpartum başlangıcı doğumdan sonraki dört hafta içinde gerçekleşen majör depresyon çeşididir.