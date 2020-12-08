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Reese Witherspoon’dan dikkat çeken paylaşım: Yalvarmak zorunda kaldım
Reese Witherspoon’dan dikkat çeken paylaşım: Yalvarmak zorunda kaldım
Oscarlı oyuncu Reese Witherspoon kızıyla bir örnek giyindiği fotoğrafla büyük beğeni topladı. Anne-kızın, ikiz kardeşleri andıran benzerliği dikkat çekti.
Sozcu.com.tr
Magazin 8 Aralık 2020 - 13:21

ABD’li ünlü oyuncu Reese Witherspoon, kızı Ava’yla paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın gündeminde.

21 yaşındaki kızıyla aynı kazağın farklı renklerini giydikleri bir poz veren Witherspoon’un kişisel hesabından paylaştığı fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.

Ava ve Reese Witherspoon.

44 yaşındaki oyuncu fotoğrafın altına, “Tamam. Aynı kazağı giymek için ona yalvarmak zorunda olduğum doğru. Ama çok tatlı değil mi?” notunu düştü.

Ava ve annesi Reese Witherspoon.

Sosyal medya kullanıcıları ise anne ve kızın adeta ikizleri andıran benzerliğine dikkat çekti. Ava Elizabeth Phillippe, Walk the Line filmiyle Oscar kazanan oyuncunun Ryan Phillippe’le olan evliliğinden dünyaya gelmişti.

Son güncelleme: 13:23 - 08.12.2020
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