Reese Witherspoon’dan dikkat çeken paylaşım: Yalvarmak zorunda kaldım

ABD’li ünlü oyuncu Reese Witherspoon, kızı Ava’yla paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın gündeminde.

21 yaşındaki kızıyla aynı kazağın farklı renklerini giydikleri bir poz veren Witherspoon’un kişisel hesabından paylaştığı fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.

44 yaşındaki oyuncu fotoğrafın altına, “Tamam. Aynı kazağı giymek için ona yalvarmak zorunda olduğum doğru. Ama çok tatlı değil mi?” notunu düştü.

Sosyal medya kullanıcıları ise anne ve kızın adeta ikizleri andıran benzerliğine dikkat çekti. Ava Elizabeth Phillippe, Walk the Line filmiyle Oscar kazanan oyuncunun Ryan Phillippe’le olan evliliğinden dünyaya gelmişti.