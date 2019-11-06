Reese Witherspoon’dan taciz itirafı: “İş bulabilmem için sesimi çıkarmamam söylendi”

ABD’li ünlü oyuncu Reese Witherspoon, Hollywood’un taciz skandallarına bir yenisini daha ekledi. 16 yaşındayken bir yönetmenin tacizine uğradığını cesurca anlatan ünlü isim, daha önce konuşmadığı için kendisini suçlu hissettiğini de itiraf etti.

The Guardian gazestesine verdiği röportajda, “Keşke bunun kariyerimdeki tek olay olduğunu söyleyebilseydim, ne yazık ki öyle değildi. Birçok kez taciz ve cinsel saldırı deneyimim oldu” dedi. Yaşadığı olayın sonrası hakkında ise “Tacize uğradıktan sonra iş bulabilmem için sesimi çıkarmamam söylendi” ifadelerini kullandı. 1992’de yaşanan olayda ajans ve yapımcıların kendisinden bu konuda sessizliğini bozmamasını istediğini belirtti.

Witherspoon, Jennifer Aniston’la başrolünü paylaştığı yeni dizi The Morning Show’un geçmişteki taciz ve travmaları derinlemesine düşünmesine sebep olduğunu söyledi. Dizi, cinsel tacizle suçlanarak uzun süredir birlikte sunuculuk yaptığı Alex’i (Jennifer Aniston) şok eden erkek bir haber spikerinin Mitch Kessler (Steve Carrell) hikayesini anlatıyor. Witherspoon, Mitch’in yerine getirilen sunucuyu canlandıracak.