Reha Muhtar ve Deniz Uğur’un ikiz çocukları tanık olarak dinlendi

Oyuncu Deniz Uğur ve Gazeteci Reha Muhtar'ın 9 yaşındaki ikiz çocuklarının velayet davasında ikiz çocukları pedagog eşliğinde tanık olarak dinlendi. Annesini de babasını da çok sevdiğini anlatan çocuklar “Babamızın yanında kalmak istiyoruz” dedikleri öğrenildi.

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Oyuncu Deniz Uğur, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ikiz çocukların velayetini almak için Reha Muhtar’a dava açmıştı. Davanın bugün görülen duruşmasında dava konusunda ikiz çocukların pedagog eşliğinde ifadelerine başvuruldu. Mina Deniz Muhtar’ı hakim duruşma salonunda dinlerken, Poyraz Deniz Muhtar’ı odasında dinledi. İkizlerin “ Babamızı da , annemizi de çok seviyoruz, babamızla kalmak istiyoruz” şeklinde ifade verdikleri öğrenildi. Davacı Deniz Uğur ve davalı Reha Muhtar’da duruşmada avukatları ile hazır bulundu.

Reha Muhtar’ın avukatları “Dosyadaki deliller doğrultusunda karar verilsin, çocukların velayetinin değiştirilmesine gerek yoktur, bunun hukuki koşulları yoktur” dedi. Deniz Uğur’un avukatları ise “Davanın kabulüne karar verilsin” şeklinde konuştu.

Deniz Uğur mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada “Aramızda hiçbir husumet yok, çocuklarımızı sağlıklı ve mutlu büyütmeyi hedefliyorum babalarının da hedefi bu yönde. Bundan sonrası çok daha iyi olacak. Çocuklar annemizi de babamızı da çok seviyoruz” dedi.

Duruşma sonrası Reha Muhtar’ın gözlerinin dolduğu gözlerden kaçmadı.

Mahkeme, karar vermek için duruşmayı erteledi.

