Reha Özcan çoban köpeklerinin saldırısına uğradı: Yürüyemiyorum

Oyuncu Reha Özcan, Burdur'da çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralandığı için yürüyemeyen Özcan'ın dün akşam gerçekleşmesi planlanan oyunu da haziran ayına ertelendi.

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Oyuncu Reha Özcan, ‘Bir Garip Orhan Veli’ oyununun turnesi için gittiği Burdur’da çoban köpeklerinin saldırısına uğradı.

“BİZİM HATAMIZ, KÖPEKLERİN HİÇBİR SUÇU YOK”

Instagram hesabından bir cideo yayınlayarak yaşadıklarını anlatan Özcan, “Oyun için Burdur turnesine çıktık. Burdur’da köpeklerden kaçarken saldırıya uğradım. Bizim hatamız, köpeklerin hiçbir suçu yok. Koyun sürüsünün önünden geçmeye çalıştık. Oradaki çoban köpekleri de sürüyü korumak maksadıyla bize saldırdı. Biz de kaçtık, kaçarken de sol ayağımdaki alt baldır yaralandı. Orada travmatik bir şey oluştuğu için yürüyemiyorum. Yürüyemediğim için de oyunu sahnede oturarak oynamak zorunda kaldım. Canım hâlâ çok yanıyor” ifadesini kullandı.

OYUN HAZİRAN AYINA ERTELENDİ

Reha Özcan’ın yer aldığı ‘Bir Garip Orhan Veli’ oyununun Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde dün akşam yapılması planlanan gösterimi ise haziran ayına ertelendi.

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