Rehine filmi konusu ve oyuncuları

Yönetmenliğini Florent Emilio Siri’nin yaptığı Rehine’de başrolde Bruce Willis yer alıyor. İşte Rehine filminin konusu ve oyuncuları…
KONUSU
Jeff Talley, Los Angeles’ta rehineler için arabuluculuk yapan bir polistir. Bir gün bir çocuğu rehin almış bir adamın intiharına ve çocuğu öldürmesine engel olamayınca bunalıma girer ve ufak bir kasabaya tayinini ister. Karısı ve çocuğu ile geldiği kasabada kaybettiği huzuru arayan Talley’i büyük sorunlar bekliyordur. Bir araba çalmak derdinde olan üç genç kasabada yine çalıntı bir kamyonetle dolaşırlarken bir markette lüks bir jeep görürler. Jeep’i gözlerine kestiren üç genç jeep’e gideceği evine kadar takip ederler. Duvarı aşıp gizlice eve girerler ve Jeep’in sahibi olan Walter Smith ve çocuklarını rehin alırlar. Smith’in oğlu Tommy evdeki gizli alarmı çalıştır. Kasaba karakolundan bir bayan polis memuru evi kontrole gider fakat tam bir psikopat olan Marshall (Ben Foster) tarafından öldürülür. Bunun üzerine tüm kasaba polisi ve helikopterler evi kuşatır. Ancak Walter Smith’in evinde bir mafya babası olan Sonny Benza’nın milyonlarca doları bulunmaktadır. Durumu öğrenen Benza da adamlarına talimat vererek, Polis Şefi Talley’in karısını ve kızını rehin alır ve karşılığında Smith’in evinde bir DVD kapağında şifrelerin bulunduğu CD’yi alıp getirmesini ister.
OYUNCULARI
Bruce Willis …. Polis Şefi Jeff Talley
Kevin Pollak …. Walter Smith
Jimmy Bennett …. Tommy Smith
Michelle Horn …. Jennifer Smith
Ben Foster …. Marshall “Mars” Krupcheck
Jonathan Tucker …. Dennis Kelly
Marshall Allman …. Kevin Kelly
Serena Scott Thomas …. Jane Talley
Rumer Willis …. Amanda Talley
Kim Coates …. Gözcü
Robert Knepper …. Wil Bechler
Tina Lifford …. Şerif yardımcısı Laura Shoemaker
Ransford Doherty …. Memur Mike Anders
Marjean Holden …. Memur Carol Flores
Michael D. Roberts …. Bob Ridley
Art LaFleur …. Bill Jorgenson
Randy McPherson …. Kovak
Hector Luis Bustamante …. Memur Ruiz
Kathryn Joosten …. Louise
Johnny Messner …. Bay Jones