Rehine filmi konusu ve oyuncuları

Yönetmenliğini Florent Emilio Siri’nin yaptığı Rehine’de başrolde Bruce Willis yer alıyor. İşte Rehine filminin konusu ve oyuncuları…

KONUSU

Jeff Talley, Los Angeles’ta rehineler için arabuluculuk yapan bir polistir. Bir gün bir çocuğu rehin almış bir adamın intiharına ve çocuğu öldürmesine engel olamayınca bunalıma girer ve ufak bir kasabaya tayinini ister. Karısı ve çocuğu ile geldiği kasabada kaybettiği huzuru arayan Talley’i büyük sorunlar bekliyordur. Bir araba çalmak derdinde olan üç genç kasabada yine çalıntı bir kamyonetle dolaşırlarken bir markette lüks bir jeep görürler. Jeep’i gözlerine kestiren üç genç jeep’e gideceği evine kadar takip ederler. Duvarı aşıp gizlice eve girerler ve Jeep’in sahibi olan Walter Smith ve çocuklarını rehin alırlar. Smith’in oğlu Tommy evdeki gizli alarmı çalıştır. Kasaba karakolundan bir bayan polis memuru evi kontrole gider fakat tam bir psikopat olan Marshall (Ben Foster) tarafından öldürülür. Bunun üzerine tüm kasaba polisi ve helikopterler evi kuşatır. Ancak Walter Smith’in evinde bir mafya babası olan Sonny Benza’nın milyonlarca doları bulunmaktadır. Durumu öğrenen Benza da adamlarına talimat vererek, Polis Şefi Talley’in karısını ve kızını rehin alır ve karşılığında Smith’in evinde bir DVD kapağında şifrelerin bulunduğu CD’yi alıp getirmesini ister.

OYUNCULARI

Bruce Willis …. Polis Şefi Jeff Talley

Kevin Pollak …. Walter Smith

Jimmy Bennett …. Tommy Smith

Michelle Horn …. Jennifer Smith

Ben Foster …. Marshall “Mars” Krupcheck

Jonathan Tucker …. Dennis Kelly

Marshall Allman …. Kevin Kelly

Serena Scott Thomas …. Jane Talley

Rumer Willis …. Amanda Talley

Kim Coates …. Gözcü

Robert Knepper …. Wil Bechler

Tina Lifford …. Şerif yardımcısı Laura Shoemaker

Ransford Doherty …. Memur Mike Anders

Marjean Holden …. Memur Carol Flores

Michael D. Roberts …. Bob Ridley

Art LaFleur …. Bill Jorgenson

Randy McPherson …. Kovak

Hector Luis Bustamante …. Memur Ruiz

Kathryn Joosten …. Louise

Johnny Messner …. Bay Jones