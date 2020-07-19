Replikalar filmi konusu ne? Replikalar filminin oyuncuları kimler?

Replikalar filmi emeklerinin karşılığını almak için uğraşan bir bilim adamını konu alıyor. Replikalar filminde kimler oynuyor ve detaylı konusu ne? İşte ayrıntılar…

Replikalar bilimkurgu ve gerilim türünde dikkat çeken bir yapım. Replikalar filminin çarpıcı konusu ve oyuncu kadrosu hakkında birçok ayrıntı merak ediliyor. İşte Replikalar filminin konusu ve oyuncuları…

REPLİKALAR KONUSU

Başarılı nörobilimci William Foster, işine ve ailesine tutkuyla bağlı olan bir adamdır. Emeklerinin karşılığını almak için uğraşan bilim adamı büyük bir proje üzerinde çalışmaktadır. Bir insan zihnini başarılı bir şekilde bilgisayara aktarabilmenin eşiğindeki adamın dünyası, ailesinin hayatını kaybettiği bir trafik kazası ile altüst olur. Onları diriltmek için çaresizce uğraşan Foster, ailesinin klonlarını yaratmak için meslektaşı Ed Whittle ile çalışmaya başlar. Ancak kaybettiği 4 kişilik ailesinden yalnızca 3 kişiyi geri getirebilme şansı olduğunu anladığında büyük bir karar vermek zorunda kalacaktır…

Bilim kurgu sinemasının temel taşlarından olan Matrix, aksiyon filmi Hız Tuzağı ve özgürlüğü iliklerinize kadar hissettiren Kırılma Noktası gibi yapımlarla akıllara kazınan, son yıllarda ise şık aksiyon John Wick serisi ile sinemalarımızda arz-ı endam eden başarılı oyuncu Keanu Reeves'in başrolünü üstlendiği bilim kurgu filminin yönetmen koltuğunda 2008 yapımı “Hain” filmiyle tanınan Jeffrey Nachmanoff oturuyor.

REPLİKALAR OYUNCULARI

Keanu Reeves

Rolü : Will Foster

Alice Eve

Rolü : Mona Foster

Thomas Middleditch

Rolü : Ed Whittle

Emjay Anthony

Rolü : Matt Foster

Aria Lyric Leabu

Rolü : Zoe Foster

Emily Alyn Lind

Rolü : Sophie Foster

John Ortiz

Rolü : Jones

Nyasha Hatendi

Rolü : Scott