Repo Men konusu ne, oyuncuları kimler?

Dispotya tarzı filmlerden hoşlananların özellikle beğeneceği Repo Men filimde yapay organlar satan şirket ödemeler yapılmadığında şirket Repo Adam'ını yollayarak ‘ürünü’ geri alır. Remy, en iyi organ repo adamıdır. Fakat kendisi bir kardiyak sorunu yaşayınca ödemeleri yapamaz ve şirket Remy'nin ortağı Jake'yi, Remy'nin kalbini almak için gönderir.

Yakın gelecekte geçen Repo Men filminde bir şirket oldukça donanımlı ve pahalı mekanik vücut organları geliştirirler ve insan yaşamını uzatır ve geliştirirler. Peki Repo Men filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

REPO MEN KONUSU

Yakın bir gelecekte yapay organların üretimi mümkün hale gelmiştir. Bu sayede insanlar gerçek organ nakli olmadan da yaşamlarını sürdürebilmektedir. Öte yandan, çok pahalı olan bu yapay organları alırken yapılan anlaşma gereği, eğer ödemeler düzenli yapılmazsa firma organları geri alma hakkına sahiptir.

REPO MEN OYUNCULARI

Jude Law Rolü : Remy

Forest Whitaker Rolü : Jake Freivald

Alice Braga Rolü : Beth

Liev Schreiber Rolü : Frank

Carice Van Houten Rolü : Carol

Chandler Canterbury Rolü : Peter

Joe Pingue Rolü : Raymond Pearl

Liza Lapira Rolü : Alva