Repo Men konusu ne, oyuncuları kimler?

Yakın gelecekte geçen Repo Men filminde bir şirket oldukça donanımlı ve pahalı mekanik vücut organları geliştirirler ve insan yaşamını uzatır ve geliştirirler. Peki Repo Men filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
REPO MEN KONUSU
Yakın bir gelecekte yapay organların üretimi mümkün hale gelmiştir. Bu sayede insanlar gerçek organ nakli olmadan da yaşamlarını sürdürebilmektedir. Öte yandan, çok pahalı olan bu yapay organları alırken yapılan anlaşma gereği, eğer ödemeler düzenli yapılmazsa firma organları geri alma hakkına sahiptir.
REPO MEN OYUNCULARI
Jude Law Rolü : Remy
Forest Whitaker Rolü : Jake Freivald
Alice Braga Rolü : Beth
Liev Schreiber Rolü : Frank
Carice Van Houten Rolü : Carol
Chandler Canterbury Rolü : Peter
Joe Pingue Rolü : Raymond Pearl
Liza Lapira Rolü : Alva