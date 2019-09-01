Repo Men konusu ne? Repo Men oyuncuları kimler?

Dispotya tarzı filmlerden hoşlananların özellikle beğeneceği Repo Men filimde yapay organlar satan şirket ödemeler yapılmadığında şirket Repo Adam'ını yollayarak ‘ürünü’ geri alır. Remy, en iyi organ repo adamıdır. Fakat kendisi bir kardiyak sorunu yaşayınca ödemeleri yapamaz ve şirket Remy'nin ortağı Jake'yi, Remy'nin kalbini almak için gönderir.
REPO MEN KONUSU
Yakın bir gelecekte yapay organların üretimi mümkün hale gelmiştir. Bu sayede insanlar gerçek organ nakli olmadan da yaşamlarını sürdürebilmektedir. Öte yandan, çok pahalı olan bu yapay organları alırken yapılan anlaşma gereği, eğer ödemeler düzenli yapılmazsa firma organları geri alma hakkına sahiptir.
REPO MEN OYUNCULARI
Jude Law Rolü : Remy
Forest Whitaker Rolü : Jake Freivald
Alice Braga Rolü : Beth
Liev Schreiber Rolü : Frank
Carice Van Houten Rolü : Carol
Chandler Canterbury Rolü : Peter
Joe Pingue Rolü : Raymond Pearl
Liza Lapira Rolü : Alva