Reyhan Cansu Uğur Güneş’in peşini bırakmıyor!

‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinin Yılmaz'ı oyuncu Uğur Güneş'le, 2019 yılında adı aşk dedikodularına karışan Cansu'nun, Çeşme'den yeni yazlık ev aldığı ve normalleşme sürecini yazlık evinde tatil yaparak geçirdiği öğrenildi. Geçtiğimiz sene Uğur Güneş'in kendisi ile ilgili yaptığı açıklamalardan dolayı kadınlık gururunun kırıldığını dile getirerek, Güneş'e 1 TL'lik tazminat davası açan Cansu, “Pandemi sürecinden dolayı mahkeme bekliyor ve bu davanın peşini aldatılan ve küçük düşürülen kadınların gururu için bırakmayacağım” dedi.

“BOZACININ ŞAHİDİ ŞIRACI”

Ayrıca yeni evinde verdiği cesur pozlarla da nefes kesen Reyhan Cansu, meslektaşı Tuğba Ekinci'yi de eleştirdi. Yeşim Salkım'a küfür eden ve kadınlar için söylediği sözlerden dolayı her kesimden tepki alan Murat Övüç'ü savunan Tuğba Ekinci'ye, “Biz küçük düşürülen kadınların gururu için mahkemelerde çabalarken, Tuğba Ekinci çıkıp Murat Övüç gibi kişileri savunuyor. Bozacının şahidi şıracı” ifadelerini kullandı.

