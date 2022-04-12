Bircan Bali ve Reynmen davasında karar çıktı

Reynmen lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş'ın sunucu Bircan Bali'yi 'tehdit' ve 'hakaret' ettiği iddiasıyla dört yıla kadar yargılandığı davada mahkeme, Aktaş'ın beraatine hükmetti.

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İki sene önce Ece Erken ve Bircan Bali’nin sunuculuğunu yaptığı bir televizyon programında kendisi hakkında yorumlarda bulunulmasının üzerine Reynmen lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

“ELİMDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIM”

Yusuf Aktaş’ın ‘”Bitmek bilmedi karalamalarınız. İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu story’lerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda” paylaşımı üzerine Bircan Bali savcılığa şikayette bulundu.

Aktaş hakkında Bali’ye yönelik ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 9,5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Bugün İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Yusuf Aktaş ve müşteki Bircan Bali’nin avukatları hazır bulundu.

“CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ”

Duruşmada Bircan Bali’nin avukatı, “Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Sanık Yusuf Aktaş’ın avukatı ise “Ne tehdit ne de hakaret suçları oluşmamıştır. Müvekkil, hukuki haklarını kullanacağını söylemiştir. Bu sebeple ‘tehdit’ suçu meydana gelmemiştir. Diğer söylediği sözler ise müştekilerin beyanlarına karşılık söylenmiş sözlerdir” ifadesini kullandı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Kararını açıklayan mahkeme, Yusuf Aktaş’ın eylemini müştekinin televizyon programında kendisi hakkındaki olumsuz eleştirilere karşı tepki olarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, söz konusu paylaşımın tamamında sanığın hukuki anlamda elinden ne geliyorsa yapacağını belirttiği ve bunu ‘tehdit’ amacıyla söylediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi. (İHA)