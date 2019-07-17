Reynmen’den seviyesiz cevap

Yeni şarkısı Ela ile müzik listesine damga vuran sosyal medya fenomeni Reynmen, olarak tanınan Yusuf Aktaş YouTube tıklanma oranına inanmayan sanatçılara küfür etti.

Son günlerin en çok konuşulan ismi YouTuber Reynmen, yeni klibi Ela ile kısa sürede 33 milyon dinlenerek Türkiye’nin gündemine oturdu. Reynmen, tıklanma oranlarına inanmayan Işın Karaca’ya isim vermeden gönderme yaptı.

KÜFÜR EDEREK CEVAP VERDİ

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Reynmen, ‘Şarkıların baya milyon izlendi ve ünlülerin iyi ve kötü tepkilerine ne demek istiyorsun?’ sorusuna “Hepsine çok teşekkür ederim.Yorumları benim için çok değerli iyi veya kötü.Ama bazı or…” diyerek sözünü yarıda kesti.

“PİYASA O KADAR ELİNDE”

Işın Karaca Reynmen’in rekor kıran klibi için “Vallahi de billahi de tebrik ediyorum! Düşünsenize, dinlenmeden beğeniliyorsun, piyasa o kadar elinde! YouTube Allowing manipulation is being part of a crime! (YouTube Manipülasyona izin vermek suçun bir parçası olmaktır.)” demişti.

Sosyal medya kullanıcıları Reynmen’in bu ifadelerini tepki gösterdi.

