Reynmen’e şöhret yaramadı! Basın mensuplarına çirkin saldırı

YouTube'da çektiği videoların ardından Derdim Olsun şarkısıyla çıkış yakalayıp Ela parçasıyla geniş kitlelere ulaşan Reynmen, dün gece kendisini ve kız arkadaşını görüntülemek isteyen basın mensuplarını darp etti.

Sosyal medyada Reynmen lakabıyla tanınan ve ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın akrabası olan Yusuf Aktaş, önceki gece kız arkadaşı Berrin Keklikler ile kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı.

ÖFKESİNİ KONTROL EDEMEDİ!

Dün gece bir mekandan çıkarken Show TV muhabirinin “Nasılsınız, magazin basınına pek konuşmuyorsunuz. Biraz konuşabilir miyiz?” sorusuna birden sinirlenen Reynmen “İndirin o telefonları” diyerek sadece işini yapmaya çalışan muhabirlere tepki gösterdi. Ardından kendini çeken UçanKuş TV muhabirinin elinden telefonunu zorla alan Reynmen, görüntüleri silmeye çalıştı.

ÖNCE DARP SONRA TOKAT

Gerilim sonrası sinirlerine hakim olamayan Reynmen, muhabiri darp ederek tokat attı. Darp sonrasında muhabirler olay yerinden ayrılarak karakola gidip şikayetçi oldu.



POLİS ARACINDA GÜLEREK POZ VERDİ

Emniyet mensuplarının gözaltına aldığı Reynmen ise Sarıyer Polis Karakolu’na götürüldü. Polis aracında görüntülenen Reynmen, kameralara bakarak gülmesi ise herkesi şaşkına uğrattı.



Reynmen ile annesi Hasibe Yılmaz Aktaş, 2013 yılında Cem Yılmaz’ın imza gününe katılmış ve bu buluşma haber bültenlerinde yayınlanmıştı. Hasibe Yılmaz Aktaş, ünlü komedyenin dayısının oğlu olduğunu söyleyerek, “16 yıl sonra ilk kez gördüm. Buraya gelerek söylemek istedim” demişti.

