Savcıdan Reynmen’i sevindiren mütalaa

Reynmen lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş'ın sunucu Bircan Bali'ye tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, savcı değişikliği nedeniyle yeni mütalaa hazırlandı. Yeni mütalaada suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Reynmen'in cezalandırılmaması talep edildi.

Hayati ARIGAN

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Bir televizyon kanalında magazin programı sunan Bircan Bali, Reynmen olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş’ı savcılığa şikayet etti.

Bircan Bali İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu şikayet dilekçesinde, Reynmen’in Instagram hesabından bir video paylaşarak kendisi için, “Leşsiniz, siz iki iğrenç insan ucuzsunuz. Vasfınız ne sizin? Değerlerim hakkında yaptığınız yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim” diyerek kendisini tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu belirtti.

ESKİ MÜTALAADA CEZA İSTENDİ

Yusuf Aktaş hakkında, ‘tehdit’ ve ‘hakaret” suçlarından 9,5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Geçen celse Yusuf Aktaş hakkında savcı mütalaasını vermişti. Mütalaada Aktaş’ın Bircan Bali’ye karşı, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya taraf avukatları katılım sağladı.

Duruşma savcısının değişmesiyle yeniden mütalaa verildi. Duruşma savcısı yeni mütalaada, mevcut dosya bir bütün halinde değerlendirildiğinde tehdit suçunun oluşmadığı, sosyal medya hesabından söylediği “leşsiniz, ucuzsunuz, vasfınız ne” şeklindeki söylemlerinin olumsuz eleştirilere karşı söylediği gerekçesiyle ceza verilmesine gerek olmadığını vurgulandı.

ERTELENDİ

Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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