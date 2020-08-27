Reynmen’in YKS sonucu hayal kırıklığı oldu

YouTuber olarak ünlenen ve yaptığı şarkılarla kısa süre içerisinde milyonluk izlenme oranlarına ulaşan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, aldığı YKS puanı ile herhangi bir üniversiteye yerleşemedi.

Sadece çektiği eğlenceli YouTube videoları ile değil aynı zamanda yaptığı şarkılarla ve gündelik hayatında girdiği polemiklerle de kendisinden söz ettirmeyi bilen Reynmen ne yazık ki bu başarılı tavrını eğitim hayatına taşıyamadı.

Milyonlarca gencin girdiği ve uzun bir zamandır beklediği YKS sonuçları dün açıklandı. Pek çok öğrenci hedeflediği üniversiteye girmenin heyecanını yaşarken Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ise bu mutluluğu yaşayamadı.

Sosyal medya fenomeni Aktaş, hiçbir yere yerleşemedi ve hayallerini bir sonraki seneye bıraktı.