Reyting sonuçları 11 Aralık: Kadın ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz rekabeti!

11 Aralık Salı akşamının reyting sonuçları açıklandı ve reyting listesine göre totalde birinci olanlar belli oldu. Kadın dizisi reyting listede ilk sırada yer aldı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise Kadın dizisini takip etti. Fox Ana Haber ise reyting sonuçlarına göre üçüncü oldu...

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Reyting sonuçlarına göre salı akşamı reyting yarışına girenler arasında birinci olanlar belli oldu. Reyting sonuçlarına göre Kadın dizisi yeni bölümüyle birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, Fox Ana Haber üçüncü oldu. Kadın dizisi özeti dördüncü olurken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz özeti beşinci oldu. Minyonlar adlı yabancı sinema altıncı oldu, reyting sonuçlarına göre üst sıralarda yer alan dizi ve programlar şu şekilde…

REYTİNG SONUÇLARI 11 ARALIK

Reyting sonuçlarına göre ilk 15’e giren dizi ve programların listesi şu şekilde…