Reyting sonuçları 11 Ekim: Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Bizim hikaye yarışı…

Reyting sonuçları 11 Ekim: Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Bizim hikaye yarışı…

Dizi sezonunun başlamasıyla reytinglerde kıyasıya rekabet de dikkat çekmeye başladı. 11 Ekim tarihli gecede totalde en çok izlenen programlar reyting sıralamasıyla birlikte belli oldu. Yeni sezon dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova ilk sırada yer alırken, ikinci sırada Fox Ana Haber vardı. İşte günün reyting raporları...

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Reyting sonuçlarına göre dün akşam ekranların en çok izlenenleri belli oldu. Yeni sezon dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Bizim Hikaye adlı dizi üçüncü, Avlu dizisi ise dördüncü oldu. Türkiye Bosna-Hersek hazırlık maçı sıralamaya beşinci sıradan girdi. İşte reyting sıralamasında yer alan diğer yapımlar…

11 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçlarında altıncı sırada Bir Zamanlar Çukurova Özeti, yedinci sırada Avlu özeti, sekizinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, dokuzuncu sırada ATV Ana Haber, onuncu sırada ise Show Ana Haber geldi.