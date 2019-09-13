Reyting sonuçları 12 Eylül: Mucize Doktor 1. bölümüyle reytinglerde fırtına gibi esti…

Yeni sezon dizileri bir bir başlarken dün akşam ilk bölümüyle ekranlara gelen Mucize Doktor adlı dizi reyting listesine damgasını vurdu. Total reyting raporunda ilk bölümü birinci olan dizinin tekrarı ikinci oldu. Fox Ana Haber ise reyting listesinin üçüncü sırasında yer aldı. TRT 1'in yeni dizisi Şampiyon ilk bölümüyle yedinci olurken, Benim Tatlı Yalanım adlı dizi ise beşinci oldu...

Dün akşam televizyon ekranlarında en çok izlenen programlar reyting listesinin açıklanmasıyla belli oldu. Reyting sonuçlarına göre Mucize Doktor dizisi ilk bölümüyle listenin en tepesinde yer aldı, tekrarı ise ikinci oldu. Günün diğer dizilerinden Benim Tatlı Yalanım beşinci olurken, yeni dizilerden olan Şampiyon ise yedinci oldu. Reyting listesininde ilk 15’e giren diğer dizi ve programları aşağıdaki tabloda görebilirsiniz…

REYTİNG SONUÇLARI 12 EYLÜL