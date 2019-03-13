Reyting sonuçları 12 Mart: Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yüzleşme yarışında kazanan…
Reytingler belli oldu, 12 Mart tarihli reyting sonuçları total raporuna göre Kadın dizisi yeni bölümüyle ilk sırada yer aldı. Uzun soluklu dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise sıralamada ikinci oldu. Fox Ana Haber reytinglerde üçüncü sırada yer buldu. Yüzleşme dizisi ise yirmi birinci sırada kendine yer buldu. Aşağıdaki listeden 12 Mart tarihli reyting sonuçlarını görebilirsiniz…
REYTİNG SONUÇLARI 12 MART TOTAL RAPORU