Reyting sonuçları 12 Mart: Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yüzleşme yarışında kazanan…

Televizyon ekranlarında dizilerin reyting yarışı tüm hızıyla sürüyor. 12 Mart tarihli reyting sonuçlarına göre Kadın dizisi total raporunda birinci oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise reyting yarışında ikinci oldu. İkinci bölümü ile ekrana gelen Yüzleşme dizisi ise yirmi birinci oldu. İşte reyting sonuçları...