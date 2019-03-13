Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Reyting sonuçları 12 Mart: Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yüzleşme yarışında kazanan…
Reyting sonuçları 12 Mart: Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yüzleşme yarışında kazanan…
Televizyon ekranlarında dizilerin reyting yarışı tüm hızıyla sürüyor. 12 Mart tarihli reyting sonuçlarına göre Kadın dizisi total raporunda birinci oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise reyting yarışında ikinci oldu. İkinci bölümü ile ekrana gelen Yüzleşme dizisi ise yirmi birinci oldu. İşte reyting sonuçları...
Magazin 13 Mart 2019 - 10:28

Reytingler belli oldu, 12 Mart tarihli reyting sonuçları total raporuna göre Kadın dizisi yeni bölümüyle ilk sırada yer aldı. Uzun soluklu dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise sıralamada ikinci oldu. Fox Ana Haber reytinglerde üçüncü sırada yer buldu. Yüzleşme dizisi ise yirmi birinci sırada kendine yer buldu. Aşağıdaki listeden 12 Mart tarihli reyting sonuçlarını görebilirsiniz…

REYTİNG SONUÇLARI 12 MART TOTAL RAPORU

İLGİLİ HABERKadın 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sarp'ın artık kaçışı yok!
İLGİLİ HABERÖmer zor durumda! Yüzleşme 3. yeni bölüm fragmanı geldi!
İLGİLİ HABERHızır'dan sert hamle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
Son güncelleme: 10:46 - 13.03.2019
Etiketler