Reyting sonuçları 14 Aralık: Arka Sokaklar, Gülperi, Kızım rekabetinde galip belli oldu…

Reyting sonuçları açıklandı ve 14 Aralık reyting sonuçlarına göre birinciliği kazanan dizi ve programlar sıralandı. Arka Sokaklar reyting sonuçlarına göre birinci oldu, Fox Ana Haber ikinci olurken, Gülperi dizisi ise üçüncü sırada yer aldı. İşte reyting sonuçlarına göre kazananlar...

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Reyting sonuçlarına göre 14 Aralık Cuma akşamı televizyon ekranlarında en çok izlenen dizi ve programlarda total raporunda birinci Arka Sokaklar oldu. Uzun soluklu Arka Sokaklar dizisini Fox Ana Haber takip etti, Gülperi adlı dizi üçüncü oldu, Arka Sokaklar ise dördüncü sırada yer aldı. Bu sezon yayın hayatına başlayan Kızım dizisi ise beşinci oldu.

REYTİNG SONUÇLARI 14 ARALIK

Reyting sıralamasına göre ilk 15’e giren dizi ve programlar şu şekilde…