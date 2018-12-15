Reyting sonuçları 14 Aralık: Arka Sokaklar, Gülperi, Kızım rekabetinde galip belli oldu…
Reyting sonuçlarına göre 14 Aralık Cuma akşamı televizyon ekranlarında en çok izlenen dizi ve programlarda total raporunda birinci Arka Sokaklar oldu. Uzun soluklu Arka Sokaklar dizisini Fox Ana Haber takip etti, Gülperi adlı dizi üçüncü oldu, Arka Sokaklar ise dördüncü sırada yer aldı. Bu sezon yayın hayatına başlayan Kızım dizisi ise beşinci oldu.
REYTİNG SONUÇLARI 14 ARALIK
Reyting sıralamasına göre ilk 15’e giren dizi ve programlar şu şekilde…