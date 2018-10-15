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Reyting sonuçları: 14 Ekim reyting sonuçlarında, Savaşçı, Ağlama Anne, Elimi Bırakma rekabeti…
Reyting sonuçları: 14 Ekim reyting sonuçlarında, Savaşçı, Ağlama Anne, Elimi Bırakma rekabeti…
Reyting sonuçları açıklandı ve gecenin en çok izlenen programları belli oldu. 14 Ekim reyting sonuçlarına göre Rusya Türkiye maçı birinci oldu. Savaşçı dizisi ve O Ses Türkiye ise reyting sıralamasında onları takip etti. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayınlanan Bir Litre Gözyaşı dizisi ise sıralamada kendine 10. sırada yer buldu ve hayal kırıklığı yarattı. İşte reyting sonuçları...
Magazin 15 Ekim 2018 - 11:18

Pazar akşam televizyon ekranlarında en çok izlenenler belli oldu. Reyting sonuçlarına göre Rusya Türkiye maçı ilk sırada yer aldı, Savaşçı dizisi ikinci sırada kendine yer bulurken, O Ses Türkiye adlı yarışma üçüncü oldu. TRT1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisi dördüncü oldu, Ağlama Anne adlı dizi ise beşinci sırada yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 14 EKİM

Reyting sonuçlarına göre ilk 15’in sıralaması şu şekilde;

reyting-sonuclari-14-ekim
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Son güncelleme: 11:19 - 15.10.2018

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