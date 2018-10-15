Reyting sonuçları: 14 Ekim reyting sonuçlarında, Savaşçı, Ağlama Anne, Elimi Bırakma rekabeti…

Reyting sonuçları açıklandı ve gecenin en çok izlenen programları belli oldu. 14 Ekim reyting sonuçlarına göre Rusya Türkiye maçı birinci oldu. Savaşçı dizisi ve O Ses Türkiye ise reyting sıralamasında onları takip etti. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayınlanan Bir Litre Gözyaşı dizisi ise sıralamada kendine 10. sırada yer buldu ve hayal kırıklığı yarattı. İşte reyting sonuçları...