Reyting sonuçları: 14 Ekim reyting sonuçlarında, Savaşçı, Ağlama Anne, Elimi Bırakma rekabeti…
Pazar akşam televizyon ekranlarında en çok izlenenler belli oldu. Reyting sonuçlarına göre Rusya Türkiye maçı ilk sırada yer aldı, Savaşçı dizisi ikinci sırada kendine yer bulurken, O Ses Türkiye adlı yarışma üçüncü oldu. TRT1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisi dördüncü oldu, Ağlama Anne adlı dizi ise beşinci sırada yer aldı.
REYTİNG SONUÇLARI 14 EKİM
Reyting sonuçlarına göre ilk 15’in sıralaması şu şekilde;