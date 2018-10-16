Reyting sonuçları 15 Ekim: Çukur, Söz, Yasak Elma rekabetinin galibi belli oldu!
Ekranlarda dün akşamın en çok izlenen dizi ve programları belli oldu. Geçtiğimiz sezon kendi izleyicisini oluşturan ve bu seneye de hızlı bir başlangıç yapan Çukur dizisi birinci oldu. Çukur’u total reyting listesinde Söz takip ederken, Çukur dizisi özeti üçüncü, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber dördüncü, Söz dizisi özeti beşinci, Yasak Elma adlı dizi ise altıncı oldu.
REYTİNG LİSTESİ 15 EKİM
Reyting listesinin total sıralamasında ilk 15’e giren dizi ve programları aşağıdaki listede bulabilirsiniz…