Reyting sonuçları 15 Ekim: Çukur, Söz, Yasak Elma rekabetinin galibi belli oldu!

15 Ekim reyting sonuçları yayınlandı ve reyting sonuçlarına göre hangi dizinin birinci olduğu belli oldu. Çukur, Söz ve Yasak Elma dizilerinin yarıştığı pazartesi akşamının reyting birincisi Çukur oldu. Çukur dizisinin yeni bölümünü Söz dizisi takip etti. İşte reyting sonuçları...

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Ekranlarda dün akşamın en çok izlenen dizi ve programları belli oldu. Geçtiğimiz sezon kendi izleyicisini oluşturan ve bu seneye de hızlı bir başlangıç yapan Çukur dizisi birinci oldu. Çukur’u total reyting listesinde Söz takip ederken, Çukur dizisi özeti üçüncü, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber dördüncü, Söz dizisi özeti beşinci, Yasak Elma adlı dizi ise altıncı oldu.

REYTİNG LİSTESİ 15 EKİM

Reyting listesinin total sıralamasında ilk 15’e giren dizi ve programları aşağıdaki listede bulabilirsiniz…