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Reyting sonuçları 15 Mart: Hercai dizisi ilk bölümüyle şaşırttı!
Reyting sonuçları 15 Mart: Hercai dizisi ilk bölümüyle şaşırttı!
Reyting sonuçları açıklandı ve cuma günü televizyon ekranlarında en çok izlenenler belli oldu. Reyting sonuçlarında total raporuna göre en çok izlenen program Arka Sokaklar oldu. Total sıralamasında ikinci sırada Fox Ana Haber yer alırken, Hercai dizisi ilk bölümüyle beşinci oldu ve rakibi olan bazı dizileri geride bıraktı...
Magazin 16 Mart 2019 - 11:37

Reyting sonuçları çaıklandı ve 15 Mart reyting sonuçları total raporuna göre. İlk sırada Arka Sokaklar, ikinci sırada Fox Ana Haber, üçüncü sırada Arka Sokaklar özeti, dördüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

İLK BÖLÜMÜYLE RAKİPLERİNİ GEÇTİ

Hercai dizisi ilk bölümüyle dün akşam ekranlara geldi ve cuma gecesi dizileri olan Gülperi, Kızım ve İstanbullu Gelin’i geçerek beşinci oldu. Gülperi yedinci sırada yer alırken, İstanbullu Gelin dokuzuncu, Kızım onuncu oldu.

REYTİNG SONUÇLARI 15 MART TOTAL RAPORU


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