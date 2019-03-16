Reyting sonuçları 15 Mart: Hercai dizisi ilk bölümüyle şaşırttı!

Reyting sonuçları açıklandı ve cuma günü televizyon ekranlarında en çok izlenenler belli oldu. Reyting sonuçlarında total raporuna göre en çok izlenen program Arka Sokaklar oldu. Total sıralamasında ikinci sırada Fox Ana Haber yer alırken, Hercai dizisi ilk bölümüyle beşinci oldu ve rakibi olan bazı dizileri geride bıraktı...