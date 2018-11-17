Reyting sonuçları 16 Kasım: İstanbullu Gelin, Kızım, Gülperi, Arka Sokaklar yarıştı…
Reyting sonuçları açıklandı ve gecenin en çok izlenen dizi ve programları belirlendi. Reyting sonuçlarında birinci olan dizi Arka Sokaklar oldu, uzun soluklu dizi yeni sezondaki rakiplerini geçerek ilk sırada yer aldı. Gülperi ikinci sırada, Kızım dizisi beşinci sırada, İstanbullu Gelin altıncı sırada, Aşk ve Mavi ise yedinci sırada yer aldı.
REYTİNG SONUÇLARI 16 KASIM
Reyting sonuçlarında 16 Kasım raporuna göre ilk 15’e giren dizi ve programlar şu şekilde…