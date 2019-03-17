Reyting sonuçları 16 Mart: Survivor, Erkenci Kuş, Güldür Güldür Show, Bir Aile Hikayesi reyting rekabeti…

Heyecanla beklenen reyting sonuçları belli oldu. 16 Mart'ta Survivor, Güldür Güldür Show, Bir Aile Hikayesi, İkizle Memo Can ve Erkenci kuş reyting rekabeti vardı. Peki ilk sırayı kim aldı? İşte reyting sonuçları...

Merakla beklenen reyting sonuçları belli oldu. Yarışma programı Survivor yine lider oldu. Güldür Güldür Show ise yedinci oldu. Erkenci Kuş reyting sıralamasında kendine üçüncü sırada yer buldu. İkizler Memo Can ise yedinci oldu. İkinci bölümü ile yayınlanan Bir Aile Hikayesi reyting sonuçlarına dört basamak yükseldi ve dördüncü oldu.Total reyting sonuçlarına göre ilk yirmi sıra haberimizde.

REYTİNG SONUÇLARI