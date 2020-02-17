Reyting sonuçları 16 Şubat: Survivor ilk bölümüyle zirveyi ele geçirdi

Kış sezonunun merakla beklenen yarışma programı Survivor'ın ilk bölümü dün akşam ekranlara geldi ve reyting yarışında dengeler değişti. Dün akşamın reyting sonuçlarına göre Survivor hem total hem de AB sıralamasında birinci oldu. İşte reyting sonuçları...

Dün akşamın reyting sonuçları belli oldu ve Survivor ilk bölümüyle ilk sıraya oturdu. Total ve AB grubunda TV8’de ekrana gelen Survivor zirveyi kaptı. Totalde Survivor birinci, Savaşçı ikinci, Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu üçüncü sırada yer aldı. Ana haberlerde FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.

ACUN’DAN TEŞEKKÜR

Acun Ilıcalı reyting sonuçlarının ardından Instagram üzerinden paylaşım yaparak izleyicilere ve ekibe teşekkür etti.

İşte Acun’un Instagram paylaşımı;

Survivor 2020 ilk bölümüyle şimdiye kadarki en iyi başlangıcını yaptı. Bu rekor izlenme oranı için bütün ekip arkadaşlarımı kutluyor, izleyicilerimize gönülden teşekkür ediyorum.