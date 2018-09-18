Reyting sonuçları: 17 Eylül reyting sonuçlarına göre Çukur, Söz galibiyetinin kazananı…

Dizilerin yeni sezonları başlarken reyting rekabeti de kızışmaya başladı. Geçen sezonun ve bu sezonun en iddialı dizileri arasında yer alan Çukur ve Söz dün reyting sonuçlarına göre ilk sıraları aldı. İki dizinin de başlangıç ve bitiş saatlerinin çok yakın olması "Büyük rekabet izleyici kaptırmama yarışına mı döndü?" sorularına neden oldu. İşte 17 Eylül tarihli reyting sonuçları...

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Sonbahar aylarıyla beraber dizilerin yeni sezonları ekrana gelirken reyting yarışları da başlıyor. 17 Eylül tarihli reyting sonuçlarına göre total sıralamada ilk sırayı Çukur alırken, Söz ikinci sıradaydı. Reyting listesinde üst sıralarda yer alan bir diğer dizi ise beşinci sıradaki Yasak Elma oldu.

GÜN BİTTİ DİZİLER BİTMEDİ

Yeni sezonlarının ilk bölümleri yayınlanan Söz ve Çukur, dizilerin süre uzunluklarıyla da dikkat çekti. Saat 21 dolaylarında başlayan dizilerin bitişi 00:17’dolaylarında oldu. Çukur ve Söz hemen hemen aynı dakikalarda başladı ve aynı dakikalarda bitti. Diziler arasındaki bu durum “Büyük rekabet izleyici kaptırmama yarışına mı döndü?” sorularına neden oldu.

REYTİNG SONUÇLARI 17 EYLÜL



