Reyting sonuçları 17 Ocak: Babil ilk bölümüyle reytinglerde kaçıncı oldu?

Yeni diziler yayın hayatına başladıkça reyting yarışı kızışıyor. 17 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting raporuna göre ilk bölümü yayınlanan Babil dizisi totalde 7. olurken AB ve ABC'de ipi göğüsledi. İşte 17 Ocak reyting sonuçları...

17 Ocak Cuma akşamının reyting sonuçları yayınlandı. Uzun soluklu dizi Arka Sokaklar, kendi kitlesini oluşturan dizi Hercai ve ilk bölümüyle ekranlara gelen Babil dizisi reytinglerde yarıştı. Total’de 1.sırada Kanal D’de yayınlanan “Arka Sokaklar”, 2.sırada Atv’de yayınlanan “Hercai” dizisi, 3.sırada “Fatih Portakal ile Fox Ana Haber” yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 17 OCAK

Star TV’de ilk kez ekranlara gelen “Babil” dizisi 7.oldu. AB’de ise 1.sırada “Babil” dizisi, 2.sırada “Fatih Portakal ile Fox Ana Haber”, 3.sırada ise “Arka Sokaklar” dizisi yer aldı.

BABİL DİZİSİ İLK BÖLÜMÜYLE AB’DE BİRİNCİ OLDU

Babil dizisi ilk bölümüyle totalde bekleneni veremeyerek 7. oldu fakat AB ve ABC listelerinde birinci oldu.

AB’DE İLK 10 PROGRAM

1-BABİL

2-FOX ANA HABER

3-ARKA SOKAKLAR

4-PAYİTAHT ABDÜLHAMİD

5-GÜLDÜR GÜLDÜR

6-MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

7-HERCAİ

8-O SES TÜRKİYE

9-SHOW ANA HABER

10-ARKA SOKAKLAR ÖZET

TOTAL’DE İLK 10 PROGRAM

1-ARKA SOKAKLAR

2-HERCAİ

3-FOX ANA HABER

4-MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

5-ARKA SOKAKLAR ÖZET

6-ESRA EROL’DA

7-BABİL

8-HERCAİ ÖZET

9-SHOW ANA HABER

10-ATV ANA HABER