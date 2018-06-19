Reyting sonuçları 18 Haziran açıklandı! Dünya Kupası maçları ve Survivor çekişmesi! İşte kazanan…

18 Haziran Pazartesi 2018 reyting sonuçları açıklandı! Dünya Kupası maçları mı, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber mi? Survivor mı? sorusu da dün akşam itibarı ile yanıtlanmış oldu. İşte 18 Haziran Pazartesi reyting sonuçlarına göre Totalde, AB'de ve ABC'de birinci olan program...

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Reyting sonuçları belli oldu! 18 Haziran Pazartesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Dünya Kupası maçları mı, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber mi? Survivor mı? Pazartesi reyting sonuçlarını açıklanmasının ardından günü birinci kapatan program hangisi? İşte reyting sonuçları ve dünün kazananı…

18 HAZİRAN PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

18 Haziran Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde Survivor 6,48 rating ile birinci, Tunus-İngiltere FİFA Dünya Kupası maçı 5,66 rating ile ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber 4,54 rating ile üçüncü oldu. AB puan türünde 7,21 rating alan Tunus-İngiltere FİFA Dünya Kupası maçı birinci, 5,20 rating alan Survivor ikinci, 5,04 rating alan Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu. oldu. ABC puan türünde 7,63 rating alan Tunus-İngiltere FİFA Dünya Kupası maçı listede birinci sırada yer alırken ikinciliği 6,27 ile Survivor, üçüncülüğü ise 5,04 rating ile Fatih Portakal ile Fox Ana Haber aldı.

18 HAZİRAN PAZARTESİ 2018 TOTAL SONUÇLARI

18 HAZİRAN PAZARTESİ 2018 AB SONUÇLARI

18 HAZİRAN PAZARTESİ 2018 ABC SONUÇLARI

REYTİNG NEDİR?

İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.

Tek bir televizyon izlenme oranı (reyting) puanı, takip edilen bir bölgedeki seyircilerin belli bir dakikadaki sayılarının %1'ine karşılık gelir. Örneğin 2004 yılı itibarıyla ABD'de 109,6 milyon televizyonlu ev vardı. Dolayısıyla, 2004-05 izleme sezonu için, ulusal bir reyting puanı bu sayının %1 olan 1.096.000 eve karşılık gelir. Bir programın yayımında kullanıldığında, program süresince ortalama reyting puanı tipik olarak belirtilir. Reyting puanları genelde evhalkları için değil, belli demografik gruplar için verilir. Örneğin, 18-49 yaş grubu için bir reyting puanı, ülkedeki 18-49 yaş grubundaki insanların %1'ine eşdeğer sayılır.

Bir reyting puanı ile pay grubu farklıdır, reyting puanı tüm olası seyircilerin %1'ini ifade eder, pay puanı ise o an televizyon seyredenlerin %1'ine karşılık gelir. Dolayısıyla bir yayının payı, genelde reytingden daha anlamlıdır, özellikle toplam TV seyrinin düşük olduğu zamanlarda (gece geç saatler gibi).

İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.