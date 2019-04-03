Reyting sonuçları 2 Nisan: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın ve Survivor reyting rekabeti…

2 Nisan reyting sonuçları belli oldu. Dün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın ve Survivor reyting yarışı vardı. Peki reyting sıralamasında birinci hangi yapım oldu? İşte sonuçlar...

Televizyon ekranlarında dizilerin reyting yarışı tüm hızıyla sürüyor. 2 Nisan tarihli reyting sonuçlarına göre Kadın dizisi total raporunda birinci oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise reyting yarışında ikinci oldu. Survivor yarışması reyting sıralamasında beşinci oldu. Total reyting sonuçlarına göre ilk on sıra haberimizde.

REYTİNG SONUÇLARI

KADIN – FOX TV

FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER – FOX TV

EŞKIYAYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ – ATV

SURVİVOR TÜRKİYE YUNANİSTAN – TV8

KADIN (ÖZET) – FOX TV

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT – ATV

ZUHAL TOPAL'A SOFRADA – FOX TV

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (ÖZET) – ATV

ATV ANA HABER – ATV

MİRAÇ KANDİLİ – TRT1