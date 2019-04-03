Reyting sonuçları 2 Nisan: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın ve Survivor reyting rekabeti…
Televizyon ekranlarında dizilerin reyting yarışı tüm hızıyla sürüyor. 2 Nisan tarihli reyting sonuçlarına göre Kadın dizisi total raporunda birinci oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise reyting yarışında ikinci oldu. Survivor yarışması reyting sıralamasında beşinci oldu. Total reyting sonuçlarına göre ilk on sıra haberimizde.
REYTİNG SONUÇLARI
KADIN – FOX TV
FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER – FOX TV
EŞKIYAYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ – ATV
SURVİVOR TÜRKİYE YUNANİSTAN – TV8
KADIN (ÖZET) – FOX TV
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT – ATV
ZUHAL TOPAL'A SOFRADA – FOX TV
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (ÖZET) – ATV
ATV ANA HABER – ATV
MİRAÇ KANDİLİ – TRT1