Reyting sonuçları 21 Ocak: Çukur, Söz, Yasak Elma, Vuslat rekabetinde kazanan belli oldu!

Reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber dün televizyon ekranlarında en çok izlenenler belli oldu. 21 Ocak reyting sonuçları total raporuna göre, Çukur birinci olurken, Söz ikinci, Fox Ana Haber üçüncü oldu. TRT'nin yeni dizisi Vuslat ilk bölümüyle bekleneni verememişti ve 7 Ocak tarihinde 6. olmuştu, ikinci hafta toparlansa da bu hafta diğer dizilerin başlamasıyla çakıldı. İşte reyting sonuçlarına göre son durum...

Reyting sonuçlarına göre 21 Ocak akşamının kazananı belli oldu. Son iki sezondur kendi kitlesini oluşturan Çukur dizisi reyting sonuçlarına göre birinci olurken, Söz dizisi yeni bölümüyle ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu. Çukur dizisinin özeti reyting sıralamasında dördüncü sırada yer aldı.

TRT 1’İN YENİ DİZİSİ VUSLAT ÇAKILDI

TRT’nin yeni dizisi Vuslat ilk bölümüyle bekleneni verememişti ve 7 Ocak tarihinde 6. olmuştu. Vuslat ikinci bölümünde diğer dizilerin yayınlanmaması sebebiyle yükselirken, dizilerin tatilinin bittiği günlerde tekrar düşüşe geçti ve total sıralamasında 9. oldu.

REYTİNG SONUÇLARI 21 OCAK

Reyting sonuçlarına göre 21 Ocak tarihinde ilk 15’e giren dizi ve programlar şu şekilde…